Crazy Platez est un jeu de conduite loufoque créé par Esthetician Labs dans lequel vous êtes chargé de livrer de la nourriture aux maisons et aux entreprises affamées de Rochester ! Mais Crazy Platez est tout sauf un jeu de conduite typique. Avec des mécanismes de conduite fous et un design d'arcade rétro, Crazy Platez mettra à l'épreuve vos compétences de pilotage et bien plus encore. Suivez les instructions du pilote de chaque niveau afin de passer au niveau suivant. Jouez gratuitement à Crazy Platez sur Poki dans votre navigateur sur ordinateur dès aujourd'hui. Contrôles: Touches fléchées gauche/droite - Diriger vers la gauche/droite À propos du créateur : Crazy Platez est créé par Esthetician Labs, basé à Rochester, New York. Ils sont également les créateurs de Udder.

