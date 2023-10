Eagle Ride est un jeu d'adresse au rythme rapide. Vous êtes sur le dos d’un aigle qui vole à travers les bois. Assurez-vous de ne pas vous écraser contre des arbres ou d'autres piliers, car votre oiseau ne survivra pas. Frayez-vous un chemin à travers les arbres et établissez un score élevé ! Vous avez le choix entre trois modes : classique, fou et hardcore. Vous pouvez collecter des pierres précieuses afin de débloquer une capacité spéciale pour votre aigle. Le jeu propose une bande-son au tempo rapide qui correspond à l'action rapide à l'écran. Pouvez-vous établir un score élevé ? Dirigez-vous vers la gauche - flèche gauche Dirigez-vous vers la droite - flèche droite Eagle Ride est créé par Aron Sommer, également connu pour ses jeux Supergun et Angry Zombie sur Poki.

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Eagle Ride. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.