Supergun est un jeu spatial dans lequel vous volez dans un vaisseau spatial à travers l'espace tout en évitant toutes les météorites et autres objets sur votre chemin. Quoi que vous fassiez, évitez les carrés rouges ! Contrôlez votre vaisseau spatial et votre objectif de guider votre vaisseau en toute sécurité dans l'espace. Votre vaisseau se déplace et tire automatiquement, vous contrôlez simplement vos mouvements vers la gauche et la droite. Cela peut paraître facile, mais votre vaisseau accélérera rapidement ! Essayez de battre votre meilleur score tour après tour. Flèches gauche/droite - steerSupergun a été créé par Aron Sommer. Il a également créé les jeux similaires Eagle Ride et Angry Zombie.

Site Web : poki.com

