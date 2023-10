Up and Beyond est un jeu d'adresse créé par Electric Monkeys dans lequel le joueur doit contrôler une fusée et éviter d'entrer en collision avec l'un des obstacles. Prenez le contrôle de votre vaisseau spatial et naviguez à travers un univers mystérieux. Évitez d'entrer en collision avec des obstacles et des murs et collectez des atomes pour obtenir des améliorations et de nouvelles pièces de fusée. Mais méfiez-vous! Faites attention à votre réservoir de carburant, sinon vous pourriez vous perdre dans l'espace... Oserez-vous affronter cette nouvelle aventure ? Contrôlez votre fusée en vous déplaçant à gauche et à droite, évitez de heurter les murs et récupérez autant de capsules de carburant et d'atomes que possible .Déplacer vers la gauche - Touche fléchée gauche Déplacer vers la droite - Touche fléchée droiteBoost - Touche fléchée vers le hautUp and Beyond est créé par Electric Monkeys. Vous pouvez jouer à leur autre jeu Double Bounce sur Poki !

Site Web : poki.com

