TinyTownRacing est un jeu de conduite en 3D dans lequel vous essayez d'éviter de heurter d'autres voitures dans une circulation dense. Dirigez votre voiture à gauche et à droite pour éviter tous les obstacles sur la carte. Collectez des pièces d'or dispersées pour améliorer et personnaliser votre voiture avec de nouveaux skins brillants uniques. Plus vous conduisez, plus vous accélérez, ce jeu mettra donc vos réflexes à l'épreuve ! Combien de temps pouvez-vous jouer dans TinyTownRacing sans planter ? Pouvez-vous débloquer tous les skins du jeu ? Allez à gauche - A ou flèche gaucheAllez à droite - D ou flèche droiteTinyTownRacing a été créé par VKrishna, un développeur de jeux basé en Inde. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à TinyTownRacing. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.