Laser Blade 3000 est un jeu de conduite futuriste avec des visuels colorés et des scènes époustouflantes. Collectez autant de cristaux que possible afin d'améliorer le blindage de votre vaisseau, sa capacité maximale en carburant et l'intensité de ses aimants. Si vous parvenez à économiser suffisamment de cristaux, vous pouvez même acheter de magnifiques nouveaux vaisseaux spatiaux ! Déplacer vers la gauche/droite - Les touches fléchées ou A/DLaser Blade 3000 est créé par Goodboy Digital. C'est leur premier jeu sur Poki !

