Supernova est un jeu d'adresse dans lequel vous pilotez un vaisseau et devez éviter des objets en cours de route. Le jeu a de superbes visuels et contient plusieurs véhicules à débloquer. Votre vitesse augmente à mesure que vous avancez dans les étapes colorées générées de manière procédurale de Supernova. Essayez de battre votre séquence en franchissant soigneusement tous les obstacles ! Vous pouvez utiliser le WASD ou les touches fléchées pour changer la direction du navire. Supernova est créé par kokos.games qui publie des jeux, écrit du code et réalise d'autres contenus Web et de jeux généralement géniaux. .

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Supernova. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.