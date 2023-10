SUPERHOT Prototype est un jeu de tir à la première personne dans lequel le temps avance une fois que vous bougez. Tirez et déplacez-vous pour voir vos balles s'envoler. Restez immobile et vos balles cesseront également de bouger. Cela compte également pour les tirs ennemis ! Déplacez-vous et tirez sur vos ennemis. Restez immobile et recherchez les meilleurs moyens de vous déplacer et d’esquiver les tirs entrants. Votre arme n'a que quelques balles, alors assurez-vous d'en prendre une autre pour continuer. Le jeu propose 5 niveaux sympas. Pouvez-vous vaincre le boss final dans SUPERHOT Prototype ? Comment jouer : Le temps bouge lorsque vous bougez. Déplacer - WASDShoot - Clic gauche de la sourisÀ propos du créateur : SUPERHOT Prototype a été créé par la formidable équipe SUPERHOT. C'est leur premier jeu sur Poki !

