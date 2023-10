Pilotez votre hélicoptère et tirez sur les ennemis. Construisez des murs pour vous protéger et conquérir autant de territoire que possible. Remplissez les zones pour passer au niveau supérieur, améliorez vos avions et vos bâtiments. Utilisez des super pouvoirs impressionnants et faites équipe pour vaincre vos ennemis et gagner ce jeu IO sympa !

defly.io

