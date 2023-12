Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Dungeon Dash est un jeu de tir d'action dans lequel vous plongez dans le donjon ; un lieu plein de monstres et de dangers cachés, mais aussi plein de trésors ! Vous disposez de deux super pouvoirs dans ce jeu. La première consiste à ralentir le temps, ce qui rend beaucoup plus facile la gestion des ennemis très rapides. L’autre super pouvoir est de faire un sprint rapide. Avec le dash, vous pouvez tirer d'un bout à l'autre de la pièce ! Non seulement c'est très pratique pour esquiver les balles, mais se précipiter sur les ennemis fait également beaucoup de dégâts. Cela en fait également une très bonne arme. Armé de vos pouvoirs et de votre arme préférée, vous devrez affronter salle après salle d'ennemis. Vous devrez tous les vaincre avant de pouvoir continuer. Soyez cependant rapide ! Si vous ne tirez pas assez vite sur les ennemis dans la pièce, le toit s'effondre et la partie est terminée. Parviendrez-vous à vaincre les boss du Dash Dungeon et à trouver le trésor ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Dungeon Dash. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.