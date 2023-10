Wild Bullets est un jeu d'arcade d'action dans lequel vous êtes le shérif de la ville chargé de retrouver et de vaincre les quatre chefs démons et leurs serviteurs avant que toute l'humanité ne soit asservie. Sauvez votre belle ville occidentale du gang de bandits démoniaques qui ont transformé ses habitants en marionnettes contrôlées par l'esprit ! Trouvez et pillez des coffres à la recherche de nouveaux types de munitions puissantes. Collectez ensuite des pièces pour débloquer de nouveaux personnages ou dépensez-les en améliorations. Choisissez des Wild Cards qui accordent des capacités supplémentaires, battez plusieurs ennemis et enchaînez les combos pour ouvrir le portail de Demon Land ! C'est une aventure shoot-em-up que vous ne voulez pas manquer ! Déplacer - Touches WASD Tirer - KPunch - LWild Bullets est créé par BUN GUN. Découvrez leurs autres jeux sur Poki : Hoppenhelm et Dodge Blast

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Wild Bullets. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.