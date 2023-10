Conduisez votre machine de guerre jusqu'au vaisseau-mère extraterrestre dans Mad Day ! Votre ami Fluffy a été enlevé par de méchants extraterrestres. Maintenant, vous devez vous venger et sauver la créature violette ! Améliorez votre arme et votre rechargement pour faire exploser l'ennemi, et portez des chapeaux pour des boosts spéciaux ! Mad Truck Challenge Special a été créé par Smokoko. Ils ont également créé la suite Mad Day 2 et le nouveau Monsters' Wheels Special.

Site Web : poki.com

