Super Fowlst est un jeu d'action créé par Thomas K. Young. Le monde est envahi par les démons, et vous êtes le seul poulet qui peut les arrêter... Comment, demandez-vous ? En les fracassant tête première, bien sûr. Esquivez les balles, écrasez les monstres, récupérez le butin, rincez et répétez ! Il y a de vastes étapes générées de manière procédurale à conquérir, d'énormes boss à vaincre et toutes sortes de gadgets et de gadgets avec lesquels interagir. Avons-nous mentionné 30 personnages à débloquer ?! N'oubliez pas d'échanger votre trésor contre des pouvoirs sympas comme des bombes à œufs et des roquettes afin de pouvoir vraiment montrer à ces démons qui est le patron ! Appuyez pour sauter dans les airs et attaquer les ennemis. Super Fowlst est créé par Thomas K. Young. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

