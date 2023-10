Êtes-vous prêt pour une nouvelle aventure avec papa ? Dadish 3 est un jeu de plateforme dans lequel vous êtes un papa radis chargé de retrouver vos enfants. Un bus suspect a emmené vos enfants à une sortie scolaire, et vos sens paternels vous disent que quelque chose ne va pas et que vos enfants pourraient être transformés en soupe de radis ! Sauvez vos petits radis en éclaboussant dans un égout, en vous perdant dans le désert, en vous liant d'amitié et en chevauchant un dauphin, et en retrouvant à contrecœur votre ex-conjoint - nul autre que Momato ! Êtes-vous prêt pour l'aventure Dadish la plus divertissante et la plus stimulante à ce jour ? Déplacer - WASD ou touches fléchées Sauter - Barre d'espace Dadish 3 est créé par Thomas K. Young, un développeur de jeux basé en Nouvelle-Zélande. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Dadish, Dadish 2, Fowlst, Super Fowlst et Super Fowlst 2

