Dadish 2 est un jeu de plateforme dans lequel vous êtes un papa radis chargé de retrouver ses enfants disparus du potager. Explorez un monde passionnant, affrontez des ennemis sur le thème de la restauration rapide et réunissez Dadish avec ses enfants disparus dans cette aventure de plateforme stimulante. Collectionnez des étoiles, débloquez des secrets, profitez de la bande-son ludique, apprenez à connaître des personnages inoubliables, jouez à plus de 50 niveaux passionnants et bien plus encore ! Êtes-vous prêt pour l'aventure de votre vie ? Déplacer - WASD ou touches fléchées Sauter - Barre d'espace Dadish est créé par Thomas K. Young. Découvrez leurs autres jeux sur Poki : Super Fowlst

Site Web : poki.com

