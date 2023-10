Frostwing est un jeu de plateforme et de réflexion créé par Diemorth. Aidez notre petit ami pingouin dans ses aventures alors qu'il se fraye un chemin à travers des niveaux difficiles sur le thème de l'hiver pour collecter des plumes gelées. Appuyez ou cliquez sur les blocs orange brillants pour les faire glisser. De cette façon, vous pouvez sauter sur ces blocs et les utiliser comme piédestal pour sauter vers des endroits plus élevés. Pouvez-vous collecter toutes les plumes du jeu et aider notre pingouin à devenir le plus bel animal de la ville ?Appuyez sur un bloc orange pour le faire glisser.Déplacer - WASD ou touches fléchéesSauter - Barre d'espace, W ou UpFrostwing est créé par Diemorth, un développeur de jeux. basé en Italie. Ils ont un autre jeu de réflexion sur Poki : Cactu-Sama

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Frostwing. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.