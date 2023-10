Lost Yeti est un jeu de réflexion 2D créé par Neutronized. Dans ce jeu, vous devez aider notre yéti perdu à rentrer chez lui en déplaçant des blocs de glace. Commencez par les puzzles rétro de Snowy Hills où vous pouvez faire glisser des lignes et des colonnes gelées pour dégager le chemin, puis passer à des mondes plus colorés. Vous devez trouver le chemin le plus rapide pour rentrer chez vous tout en mangeant toutes les collations sur votre chemin. Explorez les 3 mondes, 60 niveaux et divers types d'ennemis et d'énigmes captivants. Êtes-vous prêt pour ce Yeti ? Dégagez la route en faisant glisser des blocs de glace à l'aide du bouton gauche de votre souris ou de votre doigt. Lost Yeti est créé par Neutronized, un studio de développement de jeux italien fondé en 2010. La société se concentre sur la création de jeux « polis et colorés ». des jeux avec une approche ludique et axée sur les objectifs". C'est leur premier jeu sur Poki !

