Picnic Penguin est un jeu de réflexion créé par Neutronized. Aidez le pingouin à pousser de délicieuses friandises sur la couverture de pique-nique en poussant plusieurs blocs à la fois et en les réorganisant pour ouvrir le chemin. Il existe plusieurs mondes à débloquer avec une grande variété d'énigmes à résoudre tout en trouvant des pièces pour collecter tous les skins sur la machine gashapon. Êtes-vous prêt pour un pique-nique malade ? Poussez plusieurs blocs à la fois et réorganisez-les pour ouvrir le chemin et terminer les niveaux. Picnic Penguin a été créé par Neutronized. Jouez à leur autre jeu de course sur Poki : Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower et Slime Pizza

Site Web : poki.com

