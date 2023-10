Snow Tale est un jeu de plateforme dans lequel vous embarquez pour un voyage à travers un pays hivernal. Vous incarnez notre héros pingouin qui court et saute à travers les collines enneigées, lance des boules de neige pour neutraliser ses ennemis et vainc des boss ingénieux ! Vous devez vous soucier des obstacles tels que les pointes, les rochers et les boules de feu. Mais vous avez aussi des trucs sympas à récupérer comme des pierres précieuses et de délicieuses glaces. Êtes-vous prêt pour une aventure relaxante ? Ensuite, aidez notre pauvre pingouin à rentrer chez lui ! Déplacez-vous - A/D ou flèches gauche/droite Sautez - W ou flèche vers le haut (appuyez deux fois pour faire un double saut) Lancer une boule de neige - Barre d'espace Livre au sol - Sautez, puis appuyez sur S ou sur la touche fléchée vers le bas Neige Tale a été créé par Neutronized et porté en HTML5 par AwayFL. Jouez à leur autre jeu de course sur Poki : Picnic Penguin, Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower et Slime Pizza. Vous pouvez jouer à Snow Tale gratuitement sur Poki. Snow Tale ne peut être joué que sur votre ordinateur pour le moment.

Site Web : poki.com

