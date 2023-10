Dana : Relics for Sale est un jeu de plateforme dans lequel vous incarnez un chasseur de reliques chargé de récupérer les reliques perdues auprès de divers marchands. Traversez d'anciennes forêts et parcourez des friches glacées pour trouver des trésors inestimables, sautez sur ou par-dessus des ennemis et des obstacles, collectez des pièces et des pierres précieuses et récupérez des clés qui ouvriront les portes d'aventures plus excitantes ! Parviendrez-vous à trouver toutes les reliques dans les différents niveaux difficiles et à toutes les vendre ? N'oubliez pas de partager ce jeu avec vos amis ! Déplacer - A/D ou Flèches Saut - W ou Barre d'espace Ramasser/Lancer - Z ou EDana : Relics for Sale est créé par Ulpo Media. Jouez à leur autre jeu sur Poki : Grow Up the Cats. Vous pouvez jouer à Dana : Relics for Sale gratuitement sur Poki. Dana : Relics for Sale peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

