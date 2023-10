Rowdy Wrestling

Préparons-nous à une lutte tapageuse ! Choisissez votre combattant et montez sur le ring pour vaincre des dizaines de lutteurs fous. Frappez et frappez pour atteindre le sommet de votre carrière ou jouez un grondement amical avec un ami. Prenez des chaises et d'autres objets auprès de l'arbitre pour assommer vos adversaires et jetez-les hors du ring avant qu'ils ne vous attrapent ! Contrôles: Touches fléchées - déplacer Z - coup de poing/jet hors du ring Flèche vers le haut + Z - dropkick

Site Web : poki.com

