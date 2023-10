Êtes-vous la prochaine star du football blitz ? Jouez contre un ami ou prenez le jeu en main et essayez tous les modes différents et fous dans cette version amusante d'un jeu de football classique. Basculez entre votre joueur de champ et votre gardien de but pour conquérir votre adversaire. Contrôles: Joueur 1 Touches fléchées - Déplacer Espace - Coup de pied/plaquage M-interrupteur Joueur 2 WASD - Déplacer Onglet - Coup de pied/plaquage T-interrupteur

Site Web : poki.com

