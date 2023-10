8Bit Fiesta est un jeu d'adresse multijoueur créé par Frozen Dev. Choisissez parmi une tonne de personnages, défiez vos amis dans divers mini-jeux et prouvez que vous méritez le titre de « Roi de la Fiesta ». 8Bit Fiesta propose un chaos multijoueur local rapide et plein d'action qui vous divertira, vous et vos amis, pendant des heures. Si vous n'aimez pas le multijoueur, il existe également un mode solo avec une histoire humoristique. Allez-y et vérifiez tout cela ! Sélectionnez le mode "Aucun ami" pour jouer seul et le mode "Multijoueur" pour jouer localement avec vos amis. Joueur 1 Déplacer - Touches fléchées Touches d'action - M et NP. RPlayer 3Move - 8456 touches (pavé numérique)Touches d'action - 1 et 0Player 4Move - Touches UHJKTouches d'action - P et O8Bit Fiesta a été créé par Frozen Dev. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

