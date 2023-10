Lords of Gomoku est un jeu de réflexion et de stratégie, développé par Stefan Nikolic, dans lequel le joueur doit aligner ses pièces sur un 5 d'affilée pour gagner. Mettez vos compétences à l'épreuve et défiez les Seigneurs de Gomoku dans ce jeu de réflexion. Affrontez vos ennemis sur des tableaux différents et passionnants, placez-en 5 d'affilée devant eux et couronnez-vous en tant que nouveau champion. Pour encore plus de plaisir, défiez un ami et jouez avec lui en mode multijoueur ! Utilisez le clic gauche de votre souris pour sélectionner et placer vos pièces. Lords of Gomoku est créé par le développeur serbe Stefan Nikolic. Vous pouvez jouer à leur autre jeu Gem 11 sur Poki !

Site Web : poki.com

