Hockey Stars est un jeu de hockey 1v1 dans lequel vous devez affronter votre pays préféré pour battre votre adversaire ! Le but du jeu est assez simple : marquez dans leur but avant qu'ils ne marquent dans le vôtre ! Sautez pour obtenir un peu plus de puissance et chargez vers l'objectif de l'ennemi ! Vous voulez défier votre ami à un jeu ? Il existe un mode multijoueur local pour que vous puissiez jouer contre votre ami ! Pouvez-vous devenir le champion de hockey?

Site Web : poki.com

