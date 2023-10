1v1Battle est un jeu d'action stratégique « Construire et tirer » dans lequel vous affrontez d'autres joueurs dans l'arène. Devenez le champion dans 1v1 Battle, un jeu de tir à la troisième personne et de simulation PVP unique de style Battle Royale qui vous aidera à entraîner vos compétences de combat, à combattre de vrais joueurs dans les modes 1v1 et à devenir un maître dans les jeux de combat multijoueurs de combat.

Site Web : 1v1battle.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à 1v1Battle. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.