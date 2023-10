PartyToons est un jeu de société créé par TinyDobbins. Participez à une fête de mini-jeux avec des amis ou des inconnus dans des matchs à quatre joueurs ! Chaque mini-jeu possède un ensemble unique de règles et de styles à jouer. Attrapez des fraises parmi les chutes de pierres, sautez sur des tapis roulants remplis d'obstacles, faites éclater des ballons risqués, ouvrez des boîtes mystérieuses et bien plus encore ! Essayez toujours d’agir plus vite ou plus sagement que vos adversaires pour obtenir le plus de points. Utilisez ces points et trophées pour améliorer et débloquer de nouveaux personnages jouables. Si vous cherchez à pimenter vos après-midi, ne cherchez pas plus loin que PartyToons ! N'oubliez pas de partager PartyToons sur Poki avec vos amis pour maximiser le plaisir !Touches d'action - Touches fléchéesTouches d'action - WASDTouches d'action - 8456Touches d'action - UHJKPartyToons est créé par TinyDobbins. Jouez à leurs superbes jeux de fusion sur Poki : Stick Merge, Merge Cyber ​​Racers et Merge Round Racers

Site Web : poki.com

