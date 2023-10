Skiing Fred est un jeu de sport enneigé et chaotique créé par Dedalord, les créateurs de Running Fred et Super Falling Fred ! Dans cet épisode de la série de jeux Fred, Fred dévale les pistes pour s'amuser aux sports d'hiver. Frayez-vous un chemin en snowboard à travers un monde montagneux et faites attention aux pièges qui attendent Fred alors qu'il échappe à la Faucheuse ! Jouez à Skiing Fred sur Poki et gagnez des points supplémentaires en glissant dangereusement devant des pingouins, des météores et bien plus encore. Débloquez de nouveaux équipements pour que Fred continue de skier avec style. Avec plusieurs niveaux/modes de jeu, Skiing Fred offre une multitude de plaisir pour tout le monde !Espace - Vitesse de saut/turbo Touches fléchées - MoveSkiing Fred est créé par Dedalord, basé en Argentine. Ils sont les créateurs de la série Fred, notamment Running Fred, Super Falling Fred, et plus encore.

