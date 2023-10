Running Fred est un jeu d'action avec plusieurs modes de jeu créé par Dedalord. Pouvez-vous prendre le contrôle de notre héros fou Fred alors qu'il court pour sauver sa vie ? Exécuter Fred vous permet de contrôler Fred alors qu'il se fraye un chemin à travers les châteaux et plus encore. Mais fais attention! Il y a un danger à chaque instant qui attend d’écraser Fred jusqu’à son cœur sanglant. Jouez à Running Fred sur Poki et découvrez plusieurs modes de jeu : aventure, défi et survie sans fin ! Contrôles: Touches fléchées - Déplacer Fred À propos du créateur : Running Fred est créé par Dedalord, un studio basé en Argentine. Ils sont les créateurs de la série Fred, notamment Falling Fred, Skiing Fred, Clicker Fred, et plus encore. Technologie : Dedalord a mis à jour les jeux classiques Running Fred vers une version HTML5 à laquelle vous pouvez désormais jouer en ligne gratuitement sur Poki !

