Udder est un jeu de course sans fin sur le thème de la vache, créé par Esthetician Labs. Préparez-vous à mooooooovorer dans Udder sur Poki ! Voyez jusqu'où votre vache peut courir sans tomber. C'est une folie encore plus grande de devoir garder son équilibre alors que la vache court de plus en plus vite. Jouez à Udder dans votre navigateur et atteignez un nouveau score élevé. Plus vous avancez, plus votre bonus sera important en Udder sur Poki. Contrôles : N'importe quelle touche - RunÀ propos du créateur : Udder est créé par Esthetician Labs, basé aux États-Unis. Ils sont également les créateurs de Crazy Platez.

