Golfinity est un jeu de minigolf d'arcade dans lequel vous franchissez les obstacles de chaque niveau pour atteindre le drapeau dans le trou. Vous visez et évaluez la puissance du coup en faisant glisser la souris. Pour gagner, vous devrez être précis sur les angles de rebond et la puissance que vous mettez dans la balle. Il existe également un mode sans fin avec de multiples difficultés parmi lesquelles choisir si vous préférez frapper la balle le plus longtemps possible ! Faites attention aux coups inutiles en mode sans fin, car vous perdrez des points de vie si vous ratez le trou. Êtes-vous prêt à faire des trous d'un coup ? Golfinity est créé par MHP Indie Labs. C'est leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Golfinity gratuitement sur Poki. Golfinity peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

