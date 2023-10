Juste un? est un jeu d'adresse sympa dans lequel vous devez viser et lancer votre balle dans une tasse pour passer au niveau suivant. Plus vous utilisez de murs contre lesquels vous faites rebondir votre balle, plus votre score de combo sera élevé ! En un seul ? sur Poki, les niveaux deviennent de plus en plus difficiles avec plus d'obstacles, alors soyez prudent car vous n'avez qu'une seule vie avec laquelle jouer ! Le jeu est développé comme un jeu HTML5, ce qui signifie que vous pouvez jouer à Just One ? sur votre ordinateur de bureau et sur votre navigateur mobile !Contrôles :Tirez - Faites glisser et cliquez avec la sourisÀ propos du créateur :QKY Games est le créateur de ce jeu addictif. Ils sont également les créateurs de Stickjet Challenge sur Poki.

Site Web : poki.com

