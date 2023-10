Super Falling Fred est un jeu Web en ligne gratuit et la dernière version de la "Fred Series" créée par Dedalord. Vous jouez à ce jeu en essayant de tomber aussi longtemps que vous le pouvez en essayant d'éviter de heurter les objets qui se présentent à vous. En évitant les obstacles à l'aide de votre clavier, vous gagnez des points au fil du temps. Tout comme dans Running Fred, il y a une quantité infinie de récompenses à gagner, au fur et à mesure que vous tombez. Comment jouer ? Vous pouvez déplacer votre personnage en utilisant les touches fléchées de votre clavier pour éviter les obstacles. Évitez surtout de heurter le crâne de votre personnage. En collectant des pièces pendant votre chute, vous pouvez acheter des bonus spéciaux ou activer de nouveaux personnages. Quels personnages sont disponibles ? - Fred - Ogama B. Ladder - Haward Sparks - Zombie Fred - Jamie Prince - Martin Castor - Outragious B. - Crash T. Dummy- M. Gandalfi- Mental Dude- Emotika DivaY a-t-il des codes de triche ?Nous n'avons connaissance d'aucun code de triche. Si vous connaissez un code de triche, envoyez-nous un message à partager ici. Qui a créé Super Falling Fred ? Dedalord est le créateur de Super Falling Fred, qui fait partie de la plus grande série Fred. Ils ont également créé Running Fred et Skiing Fred ! Les créateurs sont basés en Argentine, en Amérique du Sud.

