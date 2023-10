Dinogen Online est un jeu de tir multijoueur 2D de haut en bas au rythme rapide avec de nombreuses armes, modes de jeu et cartes. Incarnez un humain ou un dinosaure dans des modes de jeu basés sur des objectifs. Débloquez de nouvelles armes, dinosaures, équipements, objets et bien plus encore en gagnant de l'XP dans le jeu. Jeux basés sur des objectifs : incarnez un humain ou un dinosaure dans des modes de jeu basés sur des objectifs, tels que Team Deathmatch, Capture the Flag ou Destruction. Survie sans fin : jouez à l'un des nombreux modes de survie pour affronter des vagues incessantes d'ennemis allant des unités de milice, des dinosaures, des hélicoptères et bien plus encore. Éditeur de scénario : créez vos propres cartes et missions avec l'éditeur de scénario inclus. L'éditeur est un outil puissant qui vous permet d'apporter des modifications simples aux cartes existantes ou à de nouvelles missions complexes à l'aide du système de déclenchement intégré. Tous les scénarios créés avec l'éditeur sont immédiatement accessibles en multijoueur, vous permettant de jouer à vos créations entre amis en ligne.

Site Web : dinogenonline.com

