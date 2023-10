Battle Dudes

Battledudes.io est un véritable jeu de tir multijoueur en 2D avec une carte entièrement destructible, dans lequel vous combattez d'autres équipes et joueurs pour la victoire ! Le jeu propose plusieurs cartes distinctes et plusieurs modes de jeu parmi lesquels vous pouvez choisir, avec de nombreuses combinaisons de cartes et de modes de jeu. Pour vous aider à combattre les ennemis de votre arsenal, vous disposez de plus de 20 armes différentes que vous pouvez débloquer en jouant au jeu et en gagnant des points XP.

Site Web : battledudes.io

