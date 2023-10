Krunker FRVR

Krunker.io est un jeu Web multijoueur en ligne 3D pixelisé, dans lequel vous devez combattre vos adversaires avec diverses armes. Vous y jouez comme un jeu de tir à la première personne (FPS) et vous pouvez rejoindre plusieurs modes de jeu : soyez le roi de la colline dans une mêlée générale ou coopérez avec vos coéquipiers pour gagner dans un match à mort en équipe. À côté de ces modes de jeu, vous pouvez également rejoindre des modes de jeu personnalisés. Choisissez entre différentes classes, par exemple agent, coureur, chasseur, etc. Chaque classe a des apparences et des armes différentes. Les armes peuvent aller des fusils d'assaut aux tireurs d'élite, en passant par les fusils de chasse, les pistolets et même les lance-roquettes ! Dans Kurnker.io, vous pouvez jouer aux cartes par défaut, mais aussi aux cartes créées par la communauté. Krunker.io est rapide et a un sentiment similaire à Counter-Strike. Gardez une trace de votre ratio K/D, de vos victoires, de vos scores et montrez à quel point vous êtes compétitif. Défiez vos amis ici sur Poki pour battre vos scores. Vous pouvez jouer à Krunker.io sur votre PC, tablette et téléphone mobile sans téléchargement.

Site Web : krunker.io

