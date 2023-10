Funny Shooter 2 est un jeu FPS (jeu de tir à la première personne) 3D dans lequel vous tirez sur des ennemis effrayants et amusants en utilisant une grande variété d'armes dans votre arsenal. Les ennemis apparaîtront par phases et presque chaque niveau introduit quelque chose de nouveau et d'excitant, qu'il s'agisse d'un nouvel ennemi, d'un boss, d'améliorations ou d'armes. Vous avez accès à toutes sortes d'armes folles, de fusils, de RPG, de lance-grenades, de pistolets, de bazookas, de tireurs d'élite, de fusils de chasse et même de skins pour les personnaliser ! Assurez-vous de terminer les réalisations et les défis pour gagner des pièces supplémentaires qui faciliteront votre progression. N'oubliez pas d'améliorer vos compétences telles que la santé, l'aimant de pièce de monnaie et l'impact de grenade. Jouez à Funny Shooter 2 maintenant et montrez-nous que vous pouvez vaincre tous les boss du jeu ! Funny Shooter 2 est créé par GoGoMan. Jouez à leurs autres jeux d'action sur Poki : Huggy Wuggy Shooter, Neon Flytron : Cyberpunk RacerFunny Shooter 2 est gratuit sur Poki.Funny Shooter 2 est jouable sur votre ordinateur.

Site Web : poki.com

