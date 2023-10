Battle Forces est un jeu de tir cyberpunk en ligne 3D créé par Full Hp Ltd. Plongez-vous dans cette expérience FPS réaliste et jouez contre de vraies personnes. Il y a 6 héros uniques avec des histoires, un énorme arsenal d'armes, des modifications, des capacités spéciales, des skins et bien plus encore ! Invitez vos amis pour une partie pour maximiser le plaisir ! Battle Forces est créé par Full HP Ltd. Jouez à leurs autres jeux rapides sur Poki : Mad GunZ, Fury Wars, Blocky Cars et Run and Gun

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Battle Forces. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.