Mad GunZ est un jeu de tir à la première personne pixélisé et plein d'action du créateur Mad Pixel. Préparez-vous pour l'affrontement Battle Royale du siècle dans Mad GunZ en ligne sur Poki. Prenez votre arme et préparez-vous à vous lancer dans les jeux de pixels et les jeux de tir en ligne les plus fous. Avec des commandes simples et intuitives, vous deviendrez un pro en un rien de temps, repoussant les ennemis avec n'importe quelle arme que vous trouverez. Débloquez plus d'armures et d'équipements afin de rester en vie plus longtemps et d'être le dernier survivant dans Mad GunZ. Mad GunZ a été créé par Full HP Ltd. Vous pouvez jouer à leurs autres jeux d'action/tir en ligne sur Poki : Battle Forces, Fury Wars, Blocky. Voitures et Run and Gun.

Site Web : poki.com

