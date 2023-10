Blocky Cars est un jeu de tir de véhicules en ligne 3D créé par Full HP Ltd. Dans Blocky Cars, vous pouvez faire tout ce que vous avez imaginé faire dans une voiture numérique : conduire, faire la course, tirer et écraser d'autres joueurs dans des arènes colorées. Ce faisant, vous gagnerez même de l’argent dans le jeu. Avec vos gains, vous pouvez acheter différents types de coffres pour débloquer des voitures futuristes, des chars impressionnants, des armes puissantes, des robots ambulants, des skins magnifiques et bien plus encore ! Il existe également différents modes de jeu tels que le match à mort multijoueur, la capture du drapeau, la bataille en équipe, le mode course et même un mode FPS où vous pourrez profiter d'une expérience de tir sans voiture. Ne nous croyez pas sur parole, montez à bord et essayez-le vous-même. Blocky Cars regroupe les voitures, la créativité et le chaos dans un seul package amusant. Déplacer - WASD ou touches fléchées Tirer - Bouton gauche de la souris Blocky Cars a été créé par Full HP Ltd. Ils proposent d'autres jeux addictifs et amusants sur Poki : Fury Wars, Mad GunZ et Run and Gun.

Site Web : poki.com

