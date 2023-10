Mad Day 2 est un jeu de conduite en ligne dans lequel vous conduisez votre voiture à travers une « journée folle » de tir et de saut. Sauvez Fluffy des envahisseurs extraterrestres dans Mad Day 2 : Revenge ! Votre ami extraterrestre a été enlevé et empoisonné. Maintenant, vous devez accomplir des missions déchirantes, notamment Juggernaut, Gunner et Journeyman. Vous pouvez tester l’Annihilator et le Dark Fury avant de les acheter. Mad Truck Challenge Special a été créé par Smokoko. Ils ont également créé le Mad Day original, Monsters' Wheels Special et le nouveau Car Eats Car: Winter Adventure.

Site Web : poki.com

