Thirteen est un jeu de tir rapide dans lequel vous pouvez participer à des batailles en ligne contre de vrais joueurs ou perfectionner vos compétences grâce à la pratique en solo. Endossant le rôle d'adorables avatars, vous êtes armé d'une arme aléatoire à chaque tour pour casser des caisses spéciales et éliminer vos ennemis. N'oubliez pas de collecter des pièces pour améliorer votre arsenal et améliorer vos capacités. Plus vous jouez, plus vous êtes fort !

Site Web : poki.com

