Double Panda est un adorable jeu de plateforme à un ou deux joueurs dans lequel vous guidez un panda géant et un panda roux pour arriver au bout ! Chaque panda a ses capacités uniques : le panda roux grimpe sur le bambou et récupère les clés, tandis que le panda géant nage sur l'eau et saute sur les ennemis. Quand la plate-forme est trop haute pour être atteinte ? Ne t'inquiète pas! Ces deux pandas peuvent collaborer, l'un portant l'autre pour devenir plus forts ensemble. Pouvez-vous et vos amis vous coordonner aussi harmonieusement que nos deux adorables pandas ?

Site Web : poki.com

