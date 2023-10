Stick Defenders est un jeu d'action et de fusion dans lequel vous combinez des unités stickman en unités plus fortes, afin qu'elles puissent protéger votre base des phases d'ennemis. Fusionnez des hommes armés identiques, améliorez vos capacités offensives, améliorez vos murs et bien plus encore. Il existe des activités annexes amusantes comme « faire tourner la roue » où vous pouvez obtenir des objets surprenants pour vous aider à devenir plus fort et débloquer de nouvelles possibilités. Assurez-vous d'utiliser vos compétences sur la horde d'ennemis qui approche dès que leur temps de recharge est terminé, afin de ne pas vous laisser submerger par eux. Combien de temps pouvez-vous maintenir le fort enfoncé dans Stick Defenders ? Utilisez le bouton gauche de votre souris ou votre doigt pour sélectionner et faire glisser les unités. Faites glisser une unité et déposez-la sur une unité identique pour les fusionner. Stick Defenders a été créé par TinyDobbins. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers et PartyToons. Vous pouvez jouer à Stick Defenders gratuitement sur Poki. Stick Defenders peut être joué sur votre ordinateur et vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes. .

Site Web : poki.com

