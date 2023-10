Base Defense 2 est un jeu de tower defense dans lequel votre objectif est de déployer différents types d'armes pour protéger votre base des hordes d'ennemis. Commencez par faire glisser vos unités et déposez-les sur le terrain de jeu. Vos unités attaqueront automatiquement les ennemis entrants. Tout ce que vous avez à faire est de contrôler l'ordre et le placement des unités. Vous pillerez les ennemis que vous vaincrez afin de pouvoir dépenser vos gains pour améliorer vos unités ou en acquérir de nouvelles telles que des artilleurs, des sentinelles, des tourelles et bien plus encore. N'oubliez pas d'améliorer et de renforcer vos défenses pour une défense plus forte ! À combien de phases d'ennemis votre base peut-elle survivre ? Faites glisser vos unités et déposez-les sur la tuile en surbrillance pour les placer. Vos unités attaqueront automatiquement les ennemis entrants. Si vous souhaitez mettre à niveau une unité, appuyez dessus et utilisez le bouton de mise à niveau dans le menu contextuel. Base Defense 2 est créé par Beedo Games. Jouez à leurs autres jeux de stratégie pleins d'action sur Poki : Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers et Tanko. ioVous pouvez jouer à Base Defense 2 gratuitement sur Poki. Base Defense 2 peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

