Jelly Sokoban est un jeu de puzzle coloré créé par Beedo Games. Vous devrez pousser les carrés de gelée bleue autour du puzzle pour les placer dans la bonne position. Terminez chaque niveau pour passer au puzzle suivant, plus difficile ! Jouez à Jelly Sokoban sur Poki dans votre navigateur et défiez votre cerveau avec près de 600 énigmes à résoudre ! Contrôles: Touches fléchées - Déplacer les carrés de gelée À propos du créateur :Jelly Sokoban a été créée par Beedo Games. Ils sont connus pour des jeux comme Clash Of Armour, Clash of Tanks, Jelly Sokoban et Swingers.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Jelly Sokoban. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.