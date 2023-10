Dark Boy est un jeu de plateforme d'aventure en 2D développé par Beedo Games. Aidez Dark Boy à se battre à travers des niveaux de gris époustouflants et utilisez vos capacités de contrôle du temps pour aider à tuer des monstres sombres en cours de route. Les pièces que vous récupérez à chaque niveau peuvent être utilisées pour acheter de nouveaux personnages puissants tels que Yellow Boy, Green Boy et Purple Boy. Êtes-vous prêt à explorer un monde plein de ténèbres et à éclairer votre chemin avec courage ? Comment jouer : Déplacer - A/D / Touches fléchées gauche/droite Sauter - Touche fléchée W ou Haut Temps lent - E ou L Attaque - Barre d'espace Changement de personnage - Q ou KÀ propos du créateur : Dark Boy est créé par Beedo Games. Jouez à leurs autres jeux addictifs sur Poki : Base Defense, Mafia Wars, Clash of Tanks, Clash Of Armour, Tanko.io, Jelly Sokoban et Swingers.

Site Web : poki.com

