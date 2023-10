Pirates Merger est un simulateur de combat de fusion dans lequel vous devez choisir entre différents personnages pour fusionner et construire votre armée pour assiéger l'ennemi. Choisissez entre vos pirates classiques ainsi que vos amis volants afin de fusionner et construire une armée invincible. Commandez votre armée et battez vos ennemis grâce à un positionnement stratégique et à la force brute ! Utilisez votre souris pour cliquer et faire glisser les alliés les uns sur les autres pour les fusionner. Sur mobile, tout ce que vous faites est de glisser ! Pirates Merger est créé par Beedo Games. Découvrez leurs autres jeux sur Poki : Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars et Tanko.io !

Site Web : poki.com

