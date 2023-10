Spin Escape est un jeu de réflexion relaxant créé par KasSanity, le développeur de Color Car et Color Crash. Faites pivoter le labyrinthe pour laisser la gravité faire le travail et laissez votre ballon s'échapper dans le ciel bleu vif. Complétez chaque série d'énigmes pour passer au niveau suivant ! Jouez à Spin Escape sur Poki et testez vos compétences en résolution d'énigmes. Ce jeu de labyrinthe simple mais stimulant gardera votre cerveau à la vitesse supérieure ! Contrôles: Touches fléchées - Faire pivoter le labyrinthe vers la gauche ou la droite À propos du créateur : Spin Escape est créé par KasSanity, basée au Canada. Ils sont également les créateurs de Color Car, Color Crash, Dashy Square et bien plus encore !

Site Web : poki.com

