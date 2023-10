Color Car est un jeu d'adresse coloré dans lequel vous devez parcourir chaque niveau en ne touchant que le blanc ! Créé par KasSanity, jouez à Color Car sur Poki et voyez combien de niveaux vous pouvez franchir. Touchez n’importe quelle couleur sauf le blanc et votre partie est terminée. Profitez de bonus comme la TNT, les portails et bien plus encore pour vous aider à terminer. Jusqu'où votre voiture de couleur peut-elle aller ?Contrôles :Touches fléchées gauche/droite - Diriger vers la gauche/droiteEspace - RedémarrerÀ propos du créateur :Color Car est créé par KasSanity, basé au Canada. Ils sont également les créateurs de KnockOff, Dashy Square et bien plus encore !

Site Web : poki.com

